Due persone sono state individuate mentre si allontanavano dal terreno coltivato, inseguiti a piedi dai carabinieri sono stati tratti in arresto

Il personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria e della locale Stazione Carabinieri di Cittanova hanno rinvenuto una coltivazione di canapa indiana composta da 75 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, dotata di impianto di irrigazione.

Due persone, durante le fasi di investigazione, sono stati notati nella zona della coltivazione . Il primo ad essere arrestato è stato Eloquenti Michele, 28 anni con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e furto. Successivamente è stato rintracciato anche Napoli Rocco, 30 anni, mentre cercava di far perdere le proprie tracce nelle campagne di Cittanova.Terminate le operazioni di campionatura, le piante sono state sequestrate unitamente a tutto il materiale rinvenuto per la cura della piantagione.

I due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.