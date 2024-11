La sentenza del gup di Catanzaro nei confronti di presunti esponenti e fiancheggiatori della cosca egemone a Vibo Marina e Porto Salvo. Solo un'assoluzione

Sei condanne e un'assoluzione il filone del processo "Lybra" celebratosi in in abbreviato contro il clan Tripodi. A pronunciare la sentenza il gup di Catanzaro Domenico Commodaro dopo una camera di consiglio di circa quattro ore.



Il totale degli anni inflitti dal magistrato ammonta a 34 e 4 mesi contro i 76 chiesti dal pm della Dda Pierpaolo Bruni.



Le condanne hanno riguardato Gregorio De Luca 2 anni e otto mesi e 6mila euro di multa; Massimo Murano a 3 anni e 600 euro di multa; Antonio Mario Tripodi a 7 anni; Nicola Tripodi 8 anni; Sante Mario Tripodi a 4 anni e 8 mesi e mille euro di multa; Salvatore Vita a 9 anni e 6mila euro.



Unico assolto Francesco Lo Bianco nei confronti del quale il pm Bruni aveva chiesto 4 anni. Gli stessi condannati dovranno risarcire le parti civili individuate nel Comune e la Provincia di Vibo Valentia, Sos Impresa, Alilacco Srl e la famiglia Famigliuolo.



L'inchiesta scattata l'1 luglio 2014 aveva consentito di far emergere le dinamiche sia interne che esterne del clan Tripodi di Vibo Marina e Porto Salvo.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00