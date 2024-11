Inizio di anno scolastico in salita a Pannaconi dove genitori e istituzioni locali si sono mobilitati per scongiurare il rischio chiusura della sezione B, classe seconda, della Scuola media. Questa mattina alla riapertura delle attività didattiche i cancelli del plesso sono rimasti chiusi. Così un gruppo di genitori, affiancati dal parroco don Felice Palamara, dal sindaco Francesco Mazzeo, dal presidente del consiglio comunale Rocco Gallucci e da Pino Cafaro, presidente del Consiglio d’istituto di Cessaniti, ha organizzato un sit-in di protesta per ribadire il proprio dissenso alle logiche di accorpamento e chiedere di mantenere il presidio.

Sit-in davanti il plesso

L'incontro si è tenuto davanti alla struttura che ospita circa 30 ragazzi (9 i componenti della classe accorpata a Cessaniti). Rimarrà chiuso anche nei prossimi giorni finché, assicurano i manifestanti, non si terrà un tavolo di concertazione per trovare una soluzione del problema. La notizia dell'accorpamento all'Istituto di Cessaniti è stata comunicata, secondo quanto riferito, ai primi di settembre con i conseguenti disagi per la popolazione scolastica. A partire dall'acquisto dei libri, poiché alcuni testi non coincidono con quelli della sezione di Cessaniti, e del trasporto che dovrà essere a carico delle famiglie (non modificabile la gara d'appalto predisposta nei mesi estivi dal Comune).

Gli interventi sulla scuola

Sul plesso in questione erano stati investiti per agibilità e adeguamento sismico 166mila euro e 100mila euro per l'impianto fotovoltaico: «La soluzione - commenta il sindaco Mazzeo - potrebbe raggiungersi tramite un accordo di rete tra scuole. Due anni fa un episodio analogo si risolse con la creazione di un protocollo tra il Liceo Capialbi di Vibo e l'Istituto di Cessaniti». Quindi l'appello del parroco: «Il paese è in difficoltà, aiutiamo questi giovani». Un confronto proficuo si è svolto con la dirigente scolastica Licia Bevilacqua, nel quale la preside ha dimostrato disponibilità per la soluzione dell’accorpamento. Domani mattina è fissato un appuntamento con il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Maurizio Piscitelli. Saranno presenti anche il sindaco Mazzeo e il parroco don Felice.