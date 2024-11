Ignoti hanno rotto un finestrino del dirigente Pd impegnato nella formazione della lista di candidati alle amministrative

Pioggia di solidarietà politica per Saverio Barca, dirigente provinciale del Partito Democratico ed ex amministratore del comune di Pedace, al quale ignoti hanno frantumato un finestrino laterale posteriore della sua Ford Focus. Barca la notte scorsa aveva partecipato alla riunione del partito per la formazione delle liste di candidati alle prossime amministrative di Casali del Manco ed era rientrato a casa soltanto verso le 4,30 della mattina di oggi, 11 maggio. Verso le dieci poi, è uscito dalla propria abitazione trovando il veicolo danneggiato. Ha sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione. L’esponente politico non sarà candidato.

La vicinanza del partito

La federazione provinciale del Pd, in una nota, ha espresso la propria vicinanza. «Un gesto che vuole intorbidire il clima elettorale a Casali del Manco – si legge nel comunicato - cercando di creare un clima di tensione ed intimidazione soprattutto verso chi da decenni milita nel nostro partito e che da sempre svolge con disciplina ed onore il suo ruolo di dirigente politico. Non ci facciamo intimidire ovviamente e andiamo avanti nelle scelte fatte a Casali del Manco. Scelte condivise dai nostri iscritti e che rappresentano la scelta ufficiale del Partito». Giova ricordare che il Pd si presenterà diviso dopo aver scelto di candidare alla carica di sindaco Nuccio Martire, seguendo una procedura non condivisa da una parte dei militanti, confluiti in una lista civica capeggiata da Salvatore Iazzolino.

Solidarietà da Giudiceandrea

«Esprimo massima solidarietà a Saverio Barca - scrive il consigliere regionale in un post su facebook - Ogni vile atto compiuto va condannato, stigmatizzato ed i responsabili individuati e perseguiti come per legge. Ritengo sommessamente che il fatto non possa essere riconducibile a vicende legate alla politica e men che meno alle elezioni prossime. Che si ricerchino, dunque i responsabili, e si perseguano come la Legge impone, sicuri che il clima di una competizione elettorale è da tutti inteso come una festa per la ricerca della migliore amministrazione di questa nostra nuova casa comune. Pace, amore e civiltà»