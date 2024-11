Dicono che la curva di un sorriso sia capace di raddrizzare le cose che non vanno. Ed è forse questa la ragione per la quale ogni giorno, tra le pareti degli ospedali pubblici e delle cliniche private, tanti volontari indossano un naso rosso e provano a fabbricare felicità laddove le radici del disagio, della sofferenza e del dolore sono più difficili da estirpare.

Acqua Fabrizia ha deciso di tendere una mano e sostenere le associazioni calabresi Vip - Viviamo in positivo di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza impegnate, tra le varie attività, a promuovere iniziative di volontariato clown a favore dei bambini.

Nel corso della puntata di martedì 20 dicembre della trasmissione L'Italia del Sud in onda su LaC Tv, l'imprenditore Giampiero Latassa del gruppo Fabriella ha consegnato simbolicamente tre assegni da mille euro alle associazioni Vip di Catanzaro, Vibo Valentia (entrambe rappresentate da Lucia Pizzonia) e Cosenza (rappresentata da Simona Marano e dalla volontaria Annalisa).

Per ricambiare il gesto solidale dell'imprenditore Latassa, le simpatiche clown presenti in studio hanno deciso di rispondere immediatamente con uno degli strumenti più potenti che l'uomo abbia a disposizione: un abbraccio forte e pieno di gratitudine.

Il programma condotto da Domenico Milani, in onda da lunedì al venerdì alle ore 11.15, ha voluto così condividere con il pubblico a casa un momento emozionante e carico di significato.

In un mondo a luci spente, oscurato dalla cattiveria e dell'egoismo, bisogna accendere fiaccole di speranza e di amore. Affidare al proprio cuore soltanto il compito di battere per rimanere in vita senza concedergli, nello stesso tempo, la possibilità di aiutare il prossimo significa non aver compreso che, su questa terra, nessuno si salva da solo.

Ogni bambino ha diritto alla felicità. Ed è anche grazie ai volontari dal naso rosso e ai sostenitori come Acqua Fabrizia se un sorriso, almeno uno in più al giorno, compare sui volti dei più piccoli. Ed è proprio lì, tra le labbra curvate verso su, che forse passa il senso profondo e autentico della vita.