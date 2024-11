Il gesto criminoso nelle campagne di Rombiolo, nel Vibonese. Indagano i carabinieri

Si potrebbe configurare come un atto intimidatorio quanto avvenuto ieri mattina nelle campagne di Rombiolo, nel Vibonese. Ignoti, infatti, hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in direzione di un piccolo imprenditore agricolo della frazione Presinaci (B. N., 40 anni) mentre era alla guida della sua automobile in una stradina che conduce ad un terreno di sua proprietà.





Fortunatamente nessun colpo è andato a segno. Sul posto i carabinieri della Stazione di Rombiolo per i rilevi del caso. Immediatamente sono partiti i controlli in diverse abitazioni, effettuati anche con il supporto di unità cinofile appositamente inviate dalla Compagnia dell’Arma di Tropea.

Gli inquirenti starebbero già seguendo una pista ben precisa che li dovrebbe portare all’individuazione dei responsabili del gesto criminoso nel giro di poco tempo. C.A.