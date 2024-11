Questa mattina intorno alle 11, in pieno giorno, un grave episodio ha scosso la tranquillità del comune tirrenico di Cetraro, in provincia di Cosenza. Diversi proiettili sono stati esplosi contro il muro esterno del centro di accoglienza, una struttura che ospita un considerevole numero di migranti. Fortunatamente, non si registrano vittime o feriti, ma l’evento ha destato preoccupazione e allarme tra la popolazione locale. Nell’ultimo periodo non è il primo episodio che testimonia una recrudescenza dell’attività criminale del clan locale.

Continua a leggere su Cosenza Channel