Indagini in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia per far luce sull’esplosione la scorsa notta di sei colpi di pistola all’indirizzo della pasticceria-gelateria “La Dolce Arte”, che si trova sulla strada statale 18 in territorio che ricade nel comune di Ionadi. I proiettili hanno provocato danni ancora in corso di quantificazione alla serranda dell’esercizio commerciale ed alle vetrine. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.