Ad allertare le forze dell’ordine, che sono intervenuti per effettuare i rilievi, il titolare del locale. In corso le indagini

Sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro la saracinesca di un'attività commerciale in via Mario Greco, nella zona nord della città. Il titolare della pizzeria rosticceria solo in mattinata ha però segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine che sono intervenute per effettuare i rilievi. Ancora non è stata individuata la tipologia di arma utilizzata per compiere il danneggiamento.

!banner!

La squadra volante della Polizia del capoluogo sta verificando l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza in zona per ricostruire l'ora in cui l'episodio si è verificato. Il danneggiamento è avvenuto la scorsa notte e l'attività commerciale non ha riportato ingenti danni.