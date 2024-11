Nell'operazione dei carabinieri di Locri coinvolti oltre 150 militari. L'indagine era stata avviata nel 2012.

LOCRI (RC) - I carabinieri del Gruppo di Locri hanno effettuato un'operazione per l'esecuzione di sette provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Reggio Calabria nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte in un presunto traffico internazionale di cocaina tra la Calabria, la Bolivia, l'Olanda, e la Romania. Per l'esecuzione dei fermi, in corso, oltre che in Calabria, in Lombardia (Vigevano), Piemonte (Torino) ed in Emilia-Romagna (Cesena), sono impegnati oltre 150 carabinieri con il supporto dell' ottavo Elinucleo di Vibo Valentia. Contestualmente, sono state effettuate 15 perquisizioni in fabbricati e terreni ritenuti riconducibili agli indagati, che sono complessivamente 12. L'indagine, avviata nel 2012 e denominata "Ulivo 99", ha consentito di sequestrare complessivamente, in due distinte occasioni, poco meno di 400 chili di cocaina.