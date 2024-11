Annullate le elezioni amministrative nel Comune di Pietrapaola. È l’effetto del provvedimento di sospensiva emesso dal Consiglio di Stato sulla base di una istanza promossa dall’ex sindaco Pietro Nigro che è ricorso al massimo organo di giustizia amministrativa dopo il verdetto, a lui contrario, del Tar della Calabria.



Sindaco e consiglio comunale venivano sciolti per dimissioni rassegnate dalla maggioranza nel luglio del 2020. Sul punto, l’amministratore sostiene la tesi della presunta illegittimità del decreto di scioglimento in quanto si sarebbe dovuto procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari e non già al decadimento degli organismi ordinari.



La discussione collegiale di merito presso la camera di Consiglio è fissata per l’8 ottobre prossimo. Con la sospensiva, di fatto, si annullano le elezioni amministrative programmate per il 20 e 21 settembre prossimo. Nel frattempo resta in carica il commissario straordinario del Comune di Pietrapaola Umberto Campini.