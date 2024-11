I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Demetrio Labate, 47enne, reggino con precedenti penali. In particolare, i militari hanno sorpreso l'uomo coltivare nel suo terrazzo di casa 190 piantine di marijuana tra i 20 e i 40 cm. di altezza. Nell'abitazione sono state trovate numerose confezioni di concimi chimici e materiale vario utile alla coltivazione delle piante e al confezionamento della canapa una volta essiccata. L'arrestato è stato rinchiuso in carcere.