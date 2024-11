Un uomo di 51 anni è stato arrestato perchè sorpreso a coltivare in casa nove piante di canapa indiana

P.F. di 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cropani con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso a coltivare in casa nove piante di canapa indiana in avanzato stato di fioritura e dell'altezza variabile tra i 2,5 metri e i 3 metri, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento. L'arrestato, dopo le formalità di legge, è stato posto ai domiciliari.