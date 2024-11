Dalla perquisizione in casa all'appezzamento di terreno dove l'uomo, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, si recava con frequenza

Durante la mattinata i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato Corrado Pace, 39 enne catanzarese, con precedenti in materia di stupefacenti, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e coltivazione di cannabis indica.

In particolare i militari, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, venivano attirati da alcuni atteggiamenti sospetti dell'uomo che, dalla propria abitazione del quartiere Santa Maria, si recava molto spesso presso un apprezzamento di terreno poco distante.

Ciò ha insospettito i militari che nel transitare in zona riuscivano addirittura ad avvertire il pungente odore tipico della cannabis. Pertanto, nella prima mattinata, si decideva di entrare in azione effettuando una perquisizione all'abitazione dell'uomo rinvenendo 10 grammi di marijuana suddivisa in due involucri.

La perquisizione veniva estesa anche al terreno citato ove venivano rinvenuti dei veri e propri arbusti di cannabis indica (alti fino a 2 mt) che, privati del tronco, avevano un peso di circa 6 kg. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione dell’ udienza di convalida.