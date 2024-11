I militari della Stazione Carabinieri di Longobucco, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di reati in materia di spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza un 28enne indagato per coltivazione di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione aveva, infatti, ricavato uno spazio all'interno del quale deteneva i vasi con piante da cui ricavare lo stupefacente. Nel complesso i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro otto piante di marijuana di altezza media di circa settanta centimetri e materiale per la coltivazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, non ritenendo sussistenti allo stato esigenze di natura cautelare, per cui si procederà alla convalida dell'arresto.