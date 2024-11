In una rimessa è stata scovata una vera e propria base operativa destinata alla produzione marijuana, costituita da due serre da interno riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie

Aveva trasformato una pertinenza della sua abitazione in una centrale per la coltivazione di droga vegetale. Per questo i carabinieri della compagnia di Paola hanno arrestato e posto ai domiciliari P.P., trentenne incensurato, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Bloccato per un controllo da una pattuglia di servizio sulle strade

L’uomo, bloccato dai militari durante un controllo stradale, era in possesso di una dose di marijuana abilmente occultata all’interno del dispositivo accendisigari per autovetture. La perquisizione è stata allora estesa nell’abitazione del giovane. In una rimessa è stata scovata una vera e propria base operativa destinata alla produzione di droga vegetale tipo marijuana, costituita da due serre da interno riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie.

La droga avrebbe fruttato diverse migliaia di euro

Ingente lo stupefacente sequestrato: dodici piante di marijuana in fase di coltivazione, di cui nove dell’altezza di un metro e mezzo e tre da mezzo metro, ed un quantitativo di marijuana corrispondente a 1.700. La vendita al dettaglio avrebbe fruttato svariate migliaia di euro. Posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione e fertilizzanti destinati alla coltivazione.