In un'area ben nascosta dalla vegetazione rinvenute oltre 300 piante di cannabis e una struttura in legno adibita ad essiccatoio oltre a 2 chili di marijuana

I carabinieri della Compagnia di Bianco, in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno tratto in arresto Domenico Mammoliti, 31enne di San Luca, e Salvatore Domenico Giorgi, di 49 anni di Benestare, colti nella flagranza del reato di produzione, detenzione e traffico illeciti di stupefacenti.

Rinvenute 300 piante di canapa

I due, nel corso di un servizio di rastrellamento, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si dedicavano alla coltivazione di canapa indiana, in località Callistro nel territorio di Casignana. In un'area ben nascosta all'interno della vegetazione, sono state trovate oltre 300 piante di Cannabis Indica di 1,6 metri di altezza media, e una struttura in legno adibita ad essiccatoio all'interno della quale vi erano altre 122 piante del medesimo tipo in fase di essicazione e oltre 2 chili di sostanza stupefacente verosimilmente marijuana. Gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Locri mentre tutto il materiale rinvenuto, come disposto dall'Autorita' Giudiziaria, previa campionatura, e' stato distrutto in loco.