I militari hanno trovato la droga nascosta in tre fusti all'interno di un casolare adibito a essicatoio

Un anziano, Rocco Giovinazzo, di 72 anni, e la moglie Giovanna di 70 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri a Rosarno per coltivazione di marijuana. In un fondo agricolo di proprietà dei coniugi sono state trovate 25 piante di canapa indiana e 6 chili della stessa sostanza già essiccata. La droga era nascosta in tre fusti all'interno di un casolare adibito a essiccatoio.

Le piante di canapa indiana sono state estirpate e distrutte.