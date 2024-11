Stamattina intorno alle ore 10,00, prima dello svincolo di Reggio Porto, un uomo a bordo di un Range Rover perdeva il controllo del veicolo, ondeggiando tra una corsia e l’altra e seminando il panico tra gli automobilisti retrostanti, sino ad impattare violentemente nel guard rail di una piazzola di sosta.

L’uomo in questione è Francesco Berna, di anni 43, noto imprenditore reggino, nonché Presidente del Collegio Regionale dei costruttori Edili Ance, il quale improvvisamente è stato colto da un malore che l’ha fatto finire fuori strada.

Sullo scenario è intervenuta tempestivamente la dott.ssa Patrizia Alessio della Pubblica Assistenza San Giorgio Soccorso. Il fuoristrada era rimasto in moto, perdeva carburante ed emanava fumo, minacciava di prendere fuoco, la dottoressa ha coraggiosamente tirato fuori il malcapitato facendolo distendere sul suo autoveicolo, fornendogli il primo soccorso e stabilizzandolo.

Il conducente, in forte stato di shock, è condotto presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria dall’ambulanza del SUEM 118, intervenuti sul posto anche gli agenti della Polstrada.

Nell’incidente è stata coinvolta un’altra vettura con delle ragazze che non hanno riportato lesioni, soltanto un forte spavento.