Lo ha dichiarato il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani intervenendo con 'La Repubblica' sul completamento della Salerno-Reggio Calabria dopo la promessa del presidente del consiglio Matteo Renzi di inaugurare l'A3 a dicembre

"Ce la faremo, non ho dubbi. La prima cosa che mi ha chiesto Renzi quando sono arrivato è stato proprio il completamento della Salerno-Reggio Calabria". Lo ha dichiarato Gianni Vittorio Armani, il presidente di Anas che ha preso il posto di Pietro Ciucci,intervenendo con "La Repubblica".

Sul rischio che si possa ripetere l'ennesima scommessa persa sulla A3, Armani assicura: "No. Il cantiere è ultimato al 70% e siamo in anticipo di un anno. Non era scontato, nel 2015 il viadotto Italia rimase bloccato per la morte di un operaio". Riguardo la forte accelerazione sull'A3, Armani spiega che è stata possibile "con soluzioni come la parallelizzazione delle quattro gallerie: le canne sono state costruite insieme, scavando da entrambi i lati. Vogliamo rifare il manto stradale nei punti dove è deteriorato prima del 22 dicembre".