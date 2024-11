Notevoli disagi per gli utenti dei servizi ospedalieri, a causa di un malfunzionamento del software utilizzato per la regolarizzazione delle ricette. Lunghe code agli sportelli

I problemi sono cominciati lunedì scorso 5 dicembre. Con i computer in tilt e gli addetti impossibilitati a procedere, si sono formate lunghe code nell’attesa che gli apparati riprendessero a funzionare. Attesa vana, perché il programma si è riallineato soltanto per pochi minuti, proseguendo poi a funzionare a singhiozzo.

Secondo quanto si è appreso, il problema si è verificato non soltanto presso il punto Cup dell’ospedale dell’Annunziata ma anche presso numerosi altri uffici abilitati al pagamento del ticket. Rimandati indietro anche diversi utenti muniti di appuntamento e dell’accesso diretto ai reparti che però non sono stati tecnicamente in grado di regolarizzare l’impegnativa.