«Con l’ingresso della rampa disabili occupata, viene davvero difficile accedere al Comune». È la denuncia di Emiliano Artusa, cittadino di Briatico affetto da disabilità dopo un incidente sul lavoro: «Questa stamattina, mentre cercavo di recarmi nel municipio per questioni relative al posto auto davanti casa, ho trovato la rampa bloccata dall’auto della polizia municipale», ci spiega.







Una dimenticanza, un errore, un'impellente necessità da parte degli operatori in servizio? Sta di fatto che Emiliano, con la sua carrozzina, in Comune non riusciva proprio ad entrare: «C’è davvero così poca sensibilità nei riguardi delle persone con problemi motori, anche anziani. Personalmente, non è la prima volta che mi capita», aggiunge. Nei mesi scorsi, di lui ne avevamo parlato con un servizio tg. Al centro, le difficoltà di ottenere un posto auto riservato davanti casa nonchè la questione delle barriere architettoniche che impediscono a tanti di usufruire di servizi e spazi comuni: «La domanda è stata protocollata, l’iter va avanti ma ancora non sono riuscito ad ottenerlo. Così per scendere dalla macchina, a volte devo chiamare gli altri proprietari di auto che parcheggiano vicino, per chiedergli di spostarle». Domani, assicura, tornerà in Comune: «Parlerò con i commissari e con il comandante della Municipale in attesa di avere risposte precise», conclude.