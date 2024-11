Il documento arriverà a casa per posta entro sei giorni su invio del Poligrafico dello Stato

Il Comune di Crotone ha avviato le procedure per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica che andrà a sostituire il vecchio documento cartaceo. La città pitagorica si attesta così tra i primi enti di fascia medio alta ad adottare il nuovo strumento di identità che tutti gli enti dovranno rilasciare entro metà del 2018. E' stato il sindaco Ugo Pugliese a chiedere per primo il rilascio della nuova carta.

Per avere la carta d'identità elettronica – riporta l’Ansa -bisogna portare una foto che verrà scannerizzata; successivamente verranno chieste le impronte digitali di indice e pollice di entrambi le mani. Non sarà consegnata immediatamente al richiedente ma arriverà a casa per posta entro sei giorni inviata dal Poligrafico dello Stato. Dopo questa fase di avvio è probabile che, per evitare code all'ufficio anagrafe, il Comune apra un apposito sito per le prenotazioni. Quanti hanno ancora la vecchia carta d'identità valida possono utilizzare quella.