Sono 69, in Calabria, i Comuni in dissesto o predissesto finanziario. A fare il punto, parlando con alcuni giornalisti, è stato il presidente dell’Anci Calabria, Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo, del consiglio regionale dell’Anci, l’associazione dei sindaci calabresi, in programma oggi a Catanzaro. Le difficoltà economiche e finanziarie dei Comuni, le proposte degli enti locali calabresi in vista della prossima Legge finanziaria, il precariato e la gestione dei rifiuti i temi in agenda, i temi affrontati.

«Con riferimento al precariato – esordisce Callipo – i Comuni si sono sempre dimostrati molto disponibili al tema della stabilizzazione degli ex Lsu ed Lpu, ma per poterlo fare ancora abbiamo bisogno di deroghe rispetto alle capacità assunzionali degli enti locali e deroghe ai limiti alle assunzioni part-time, insomma – sostiene il presidente dell’Anci Calabria - abbiamo bisogno, soprattutto dal governo nazionale, di una serie di elementi per poter concretizzare questo percorso di cui ormai si parla da molti anni».