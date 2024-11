Il rappresentante territoriale del Governo Gianfranco Tomao sollecita gli enti locali ad adottare i documenti contabili pena lo scioglimento anticipato

Il Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao ha diffidato 69 Comuni della provincia ad adottare il documento contabile a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2016 entro il termine di legge del 30 aprile 2017, "Decorso infruttuosamente il termine previsto nell'atto di diffida - si legge in una nota della prefettura - si potrebbe concretizzare la necessita' di esercitare i poteri sostitutivi previsti all'art. 141, comma 2 lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto legislativo 267/2000, nonche' avviare il procedimento per lo scioglimento dell'Organo consiliare". (AGI)