Soddisfazione da parte del primo cittadino Luigi Tassone: «Un riconoscimento che favorisce la crescita della comunità»

«Il conferimento del titolo di Città rappresenta un altro importante risultato che si inscrive nella storia di Serra San Bruno».

Con orgoglio e un pizzico di emozione, il sindaco Luigi Tassone ha commentato la firma da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del decreto che conferisce a Serra il titolo di Città, durante una conferenza stampa che si è svolta stamattina nella sede del palazzo municipale, alla presenza anche dei componenti dell’amministrazione comunale.



A giudizio di Tassone, quello ottenuto non è altro che «il risultato del lavoro di tutti coloro i quali hanno creduto in questa piccola ma significativa svolta, aiutandoci a raccontare le molteplici ricchezze e potenzialità di una comunità che si è messa in cammino per raggiungere obiettivi ambiziosi. Un ringraziamento a sua Eccellenza il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, il quale ha espresso parere positivo rispetto alla richiesta da noi presentata; così come al ministro dell’Interno, Marco Minniti, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'onorevole Bruno Censore per aver seguito tutto l’iter e a tutti coloro i quali hanno collaborato alla stesura della relazione».



In ogni caso, si tratta comunque di un primo passo: «Questo riconoscimento - precisa infatti il sindaco - sollecita tutti noi al rinnovato adempimento dei doveri civici, esortandoci a contribuire attivamente, con passione, competenza, responsabilità - ciascuno nella propria quotidianità - alla crescita della Città di Serra San Bruno».