I poliziotti di Villa San Giovanni li hanno sorpresi mentre erano in attesa di imbarcarsi sui traghetti per l’isola

Li hanno trovati con oltre 5 kg di cocaina, e per questo, i carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato Camillo Filippello, 36enne di Acireale, già noto alle forze dell’ordine, e Salvatore Contarino, ?40enne di Acireale, incensurato. In particolare, gli uomini dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio presso gli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia, hanno deciso di controllare i due che viaggiavano a bordo di una Fiat 600. Intimato l’alt e insospettiti dal comportamento dei due, i carabinieri hanno deciso di perquisirli, e grazie anche all’intervento di unità cinofile antidroga, li hanno sorpresi con cinque involucri in plastica con all’interno più di 5 chilogrammi di cocaina che avevano nascosto all’interno del pannello dello sportello anteriore sinistro dell’autovettura.