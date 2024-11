È successo a Castrovillari dove l’uomo insieme ad altri due complici poi fuggiti avrebbe messo a segno un colpo in un centro commerciale

Dopo essere stato scoperto mentre commetteva un furto insieme ad alcuni complici in un centro commerciale, si è allontanato a bordo di un'automobile che però, a causa dell'alta velocità, è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero. É accaduto a Castrovillari dove Massimo Ahmestovic, rom di 29 anni, nato ad Ardea in provincia di Roma, ha perso la vita a bordo di una Audi A4 di colore grigio.

L'identificazione del ventinovenne è stata resa possibile grazie al rilevamento delle impronte digitali e al lavoro svolto dagli specialisti del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Dai dati acquisiti, infatti, è risultato che l'uomo aveva precedenti ed era presente nella banca dati Afis.





Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, i complici dell'uomo deceduto, dopo l'incidente, hanno rubato un'altra vettura con la quale, però, in una zona in cui in quel momento pioveva intensamente, sono rimasti bloccati nel fango.

Da qui la successiva fuga a piedi. A bordo della vettura finita contro l'albero sono stati trovati parte della refurtiva, arnesi da scasso ed alcune targhe rubate.