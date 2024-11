Nei giorni scorsi quattro candidati hanno partecipato alle selezioni di direttore di struttura complessa. La commissione valutatrice ha trasmesso al direttore generale i nomi degli idonei

Si aggiunge un nuovo tassello al grande mosaico dei primariati che i vertici dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro si apprestano a nominare. Dopo il conferimento degli incarichi di ben cinque direttori di struttura complessa (Ematologia, Chirurgia d’Accettazione, Medicina Trasfusionale, Fisica Sanitaria e Ortopedia e Traumatologia) per i quali erano già stati espletati i concorsi e si restava in attesa della sola nomina da parte del direttore generale Giuseppe Panella per via della mancata autorizzazione dei finanziamenti; nei giorni scorsi si è andati avanti con le fasi di selezione.

La selezione

La commissione esaminatrice ha infatti valutato i candidati all’incarico di direttore della struttura complessa di Patologia Neonatale e Tin. Quattro i partecipanti: Rossella Galiano, Rodolfo Gualtieri, Maria Lucente e Pasquale Novellino. La commissione ha dapprima esaminato i curricula di ognuno dei partecipanti conferendo a ciascuno un relativo punteggio. Rossella Galiano ha ottenuto punteggio pari a 24,92, Rodolfo Gualtieri pari a 23,32, Maria Lucente pari a 25,30 e Paquale Novellino pari a 30,15. Successivamente i candidati hanno sostenuto un colloquio orale conseguendo i seguenti punteggi: Rodolfo Gualtieri ha ottenuto un punteggio pari a 32/40, Rossella Galiano pari a 38/40, Pasquale Novellino pari a 40/40 e Maria Lucente pari a 39/40. Procedendo alla somma si è ottenuta la graduatoria che vede in testa Pasquale Novellino con 70,15/100, alle sue spalle Maria Lucente 64,30/100 e in coda Rossella Galiano con 62,92/100 e Rodolfo Gualtieri con 55,32/100.

La terna

La terna dei candidati idonei sottoposta al vaglio del direttore generale Giuseppe Panella è composta da Pasquale Novellino, Maria Lucente, e Rossella Galiano.

Luana Costa