Sarà l’attuale primario facente funzione Zavettieri a guidare il reparto di ortopedia dell’ospedale di Locri. Archiviata l’ipotesi di bandire un nuovo concorso, i vertici dell’Asp reggina, dopo un “consulto” con gli uffici competenti, avrebbero infatti deciso di procedere con lo scorrimento della graduatoria del vecchio bando (datato 2017), che vede come secondo candidato risultato idoneo proprio il dottore che guida da alcuni anni il reparto locrese.

L’atto deliberativo di nomina dovrebbe essere inoltrato nei prossimi giorni, ora starà al professionista decidere se accettare l’incarico. La decisione di scorrere la graduatoria è arrivata in seguito all’incontro nei giorni scorsi tra l’Asp e Fulvio Furci, l’ortopedico attualmente in forza all’ospedale di Polistena che di quel concorso era stato dichiarato vincitore. Poi le dimissioni, prima ancora dell’insediamento. Dimissioni che, avrebbe ribadito il professionista che da quel giorno ha preferito non rilasciare dichiarazioni, sarebbero dovute a motivi familiari.

Preso atto quindi del definitivo passo indietro di Furci e a meno di nuove sorprese, che a contrada Verga sono sempre dietro l’angolo, ortopedia dovrebbe tornare a giorni ad avere un primario effettivo. Sull’intera vicenda restano però alcune scorie: da una parte le dimissioni, totalmente inaspettate, del professionista di Polistena che a quel concorso si era iscritto, presumibilmente, per vincerlo. Dall’altra il concorso stesso, che prima di arrivare a soluzione ci ha impiegato tempi elefantiaci.

E sullo sfondo, una campagna elettorale agli sgoccioli che su questa strana vicenda locrese è andata avanti per giorni a forza di dichiarazioni e comunicati stampa.