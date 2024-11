Tra gli indagati anche l'ex primo cittadino di Cleto Giuseppe Longo al quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola ha imposto il divieto di dimora

Il gip del tribunale di Paola Roberta Carotenuto, ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di tre persone. Tra queste vi è anche l’ex sindaco di Cleto, Giuseppe Longo, accusato di aver “pilotato” un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo. Per Longo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora.

Per le stesse condotte di reato, Salvatore Paonessa, originario di Lamezia Terme, è finito agli arresti domiciliari. Alfonso Francesco Alimena, secondo la procura di Paola, avrebbe incassato una somma di denaro, che sarebbe stata sborsata da Paonessa e consegnata a lui attraverso l’ex sindaco di Cleto. Per Alimena il gip di Paola ha applicato l’obbligo di dimora nel comune di Aprigliano. Inoltre, l’ex sindaco di Cleto avrebbe avuto “entrature” anche a Roma, al ministero dell’Interno.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it