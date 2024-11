Lo scorso 4 novembre la Corte di Appello di Catanzaro aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti: il 58enne Giuseppe Liccardi, che doveva scontare la pena di 1 anno di reclusione per detenzione e spaccio di droga si era reso irreperibile: è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Stella di Napoli.

I militari hanno bloccato Liccardi mentre percorreva vico Fondaco Cavaiole. È scattata la perquisizione e nell'auto il primo rinvenimento. Nel vano motore - sotto la scatola che solitamente copre il filtro dell'aria - 2.735 euro in contanti e uno smartphone. I controlli sono proseguiti nell'abitazione del 58enne: in un portone blindato i carabinieri hanno trovato alcune dosi di hashish e cocaina, un coltello intriso di droga e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.