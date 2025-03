L’amministrazione comunale dispone la chiusura temporanea delle scuole per garantire la sicurezza di studenti e personale

Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Condofuri resteranno chiuse lunedì 17 e martedì 18 marzo 2025 per consentire la sanificazione degli ambienti scolastici. La decisione è stata adottata con ordinanza sindacale n. 6 del 16 marzo 2025, a seguito della segnalazione di un caso di scarlattina presso il plesso scolastico "Isnardi" di Condofuri Marina.

L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire con un’azione immediata per garantire la sicurezza sanitaria di studenti, docenti e personale scolastico. Per questo motivo, si è deciso di sospendere temporaneamente le attività didattiche nei plessi scolastici pubblici, così da consentire alla ditta incaricata di effettuare la sanificazione completa degli edifici.

La chiusura riguarderà esclusivamente i giorni 17 e 18 marzo, salvo eventuali aggiornamenti. I genitori e il personale scolastico saranno informati direttamente dal Dirigente Scolastico in merito alla ripresa delle attività. L’ordinanza è consultabile sul sito web del Comune di Condofuri, dove i cittadini potranno trovare ulteriori dettagli. L’amministrazione ha espresso gratitudine per la collaborazione della comunità scolastica, sottolineando l’importanza di agire con tempestività per tutelare la salute pubblica.