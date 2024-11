La sezione Lega Salvini Calabria nella riunione del 24 gennaio con il parere favorevole del commissario regionale, Giacomo Saccomanno, ha conferito la presidenza onoraria della sezione Lega per la provincia di Catanzaro all’avvocato Lanfranco Calderazzo con la seguente motivazione: «Tra i primi iscritti al partito in Calabria, dotato di altissime doti morali e umane ha fornito un fattivo contributo al partito in diverse occasioni, quali, raccolta firme per elezioni amministrative, regionali e raccolta firme referendum, supporto tecnico giuridico in occasione delle elezioni politiche e lavoro svolto in qualità di coordinatore del dipartimento regionale legalità per la Lega Calabria».

Ha costituito il gruppo operativo intercomunale per i comuni di Girifalco, Amaroni, Cortale, Borgia e Maida con la seguente composizione:

1. SOM Vincenzo Olivadese (consigliere Comunale di Girifalco) con le funzioni di coordinatore;

2. SOM Elisa Sestito (assessore Comune di Girifalco) Vice Coordinatore con funzioni di responsabile Enti Locali;

3. SOM Francesco Zaccone Vice Coordinatore con funzioni di responsabile organizzativo.