La sentenza, emessa dai giudici della I sezione d’appello di Roma presieduta da Giovanni Masi, ha confermato la condanna a 16 anni per l'uomo che sparò davanti palazzo chigi, ferendo un carabiniere

Confermata in appello la condanna a 16 anni per Luigi Preiti, l’uomo che il 28 aprile del 2013 sparò davanti Palazzo Chigi contro alcuni carabinieri ferendone quattro di cui uno, il brigadiere Salvatore Giuseppe Giangrande, in modo grave. La sentenza è stata emessa dai giudici della I sezione d’appello di Roma presieduta da Giovanni Masi. “Quella dei giudici è una decisione giusta, va bene così”, il commento della figlia del carabiniere.

Leggi anche:

Preiti: il Pg chiede 18 anni di carcere