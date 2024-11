Alcuni cittadini hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un'auto sospetta per le vie del paese

Avevano in macchina diversi attrezzi agricoli risultati rubati, oltre a diversi arnesi utili per lo scasso. Per questo due coniugi cosentini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano. Si tratta di M.A., 50 anni, e D.R.A., 47, gia' noti alle forze dell'ordine.

Sono stati alcuni cittadini di Cervicati, centro in provincia di Cosenza, a segnalare la presenza di un'autovettura sospetta per le strade del paese. I controlli hanno permesso di bloccare l'autovettura dove sono stati rinvenuti un decespugliatore e diversi attrezzi per lo scasso. Gli attrezzi agricoli sono risultati rubati in un'abitazione del piccolo centro e sono stati restituiti ai proprietari. Marito e moglie sono stati, invece, posti agli arresti domiciliari. (AGI)