Il magistrato calabrese ha ricevuto l’incarico al culmine di una lunga e onorata carriera iniziata a Milano

Giuseppina Luciana Barreca, attualmente componente delle sezioni unite della Cassazione, ha ottenuto la carica a consigliere di Stato dal governo. Il magistrato, nato a Reggio Calabria, riceve l’incarico al culmine di una lunga e onorata carriera iniziata a Milano.

La sua nomina è stata accolta con orgoglio in Calabria. Contestualmente sono stati nominati Luigi Birritteri, attualmente sostituto procuratore generale della Cassazione; Giovanni Orsini, vice segretario generale del Senato, attualmente capo di Gabinetto del ministro dello Sviluppo Economico; Aurelio Speziale, vice segretario generale della Camera dei Deputati; Monica Tarchi, attualmente in servizio al Tribunale del Riesame presso Corte d'Appello di Firenze e Paolo Tronca, prefetto, attualmente dirigente struttura di missione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni mafiose.