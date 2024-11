I lavoratori del consorzio di bonifica di Trebisacce hanno bloccato lo svincolo nord della statale 106 jonica. Rivendicano sei mensilità arretrate, mentre gli addetti all’irrigazione ben sette. Con loro anche gli ex dipendenti del consorzio di bonifica, ora in pensione, che non hanno ricevuto l’indennità di trattamento di fine rapporto ormai da anni in attesa.



La protesta conta un centinaio di partecipanti. Sul posto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che già nei giorni scorsi avevano preannunciato la giornata di sciopero. Si resta in attesa di sviluppi. La tensione, per il momento, è contenuta. A coordinare il traffico e a tenere a bada eventuali intemperanze gli agenti della polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza.