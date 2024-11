Moltissimi utenti segnalano prelievi non autorizzati, il Codacons prende posizione: «Violata ogni più elementare regola di correttezza». L'istituto di credito dirama un avviso ai clienti: «Abbiamo individuato la causa del problema, ci scusiamo per il disagio». Per alcuni i disagi sono stati risolti nel giro di qualche ora, altri hanno ancora il conto in rosso

Risveglio amaro per numerosi correntisti. Questa mattina diversi cittadini segnalano l'addebito multiplo di ratei sui propri conti correnti. Si tratta in alcuni casi di prestiti personali con scadenza al 31 di marzo ma la banca anziché procedere all'addebito della sola rata prevista in scadenza, ne ha addebitate molte di più. Numerosi cittadini segnalano l'errore di sistema ascrivibile alla Bnl: «Il mio compagno si è visto sottrarre 5mila euro dal conto corrente», racconta una ragazza.

Altre segnalazioni parlano di addebiti di 10 rate in una volta. «Nove volte l'addebito del Rid Compass», «A me 9.403 euro di prestito» raccontano sui social i correntisti, dove questa mattina si è scatenato il panico. Altri casi riguardano somme più limitate, come gli addebiti per le spese trimestrali legate ai costi fissi. Decine di euro moltiplicate per nove o dieci volte. In alcune circostanze i disagi (e lo spavento) sono durati poche ore. Per altri correntisti, invece, il conto è rimasto in rosso in attesa che verifiche e interventi facciano il loro corso.

«Ci sono stati segnalati una serie di comportamenti "anomali" che stanno devastando l'esistenza di tante famiglie» scrive Francesco Di Lieto, vicepresidente del Codacons.

«Si starebbero verificando addebiti "seriali" che riguardano i ratei dei finanziamenti in scadenza il 31 di marzo. Addebitare ben 10 rate contemporaneamente nella stragrande maggioranza dei casi, ha come conseguenza quella di svuotare i conti correnti. In questo caso non è stata violata ogni più elementare regola di correttezza e trasparenza ma si è distrutta la serenità dei cittadini lasciandoli, di sabato e con gli sportelli chiusi, in uno stato di totale indigenza. Dopo i reclami - conclude - sembrerebbe che la banca stia alacremente lavorando per restituire il maltolto».

Attraverso un avviso notificato sull'app, la Bnl ha chiarito: «Possibili problemi sui movimenti conto corrente. Potresti riscontrare addebiti multipli. Abbiamo individuato la causa dell'anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio».