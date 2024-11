Senza fine la mobilitazione dei lavoratori della provincia che da giorni protestano sul tetto del palazzo. Da Pistoia i dipendenti esprimono la loro solidarietà ai colleghi vibonesi

Dopo il blocco dei servizi e l'occupazione del palazzo della provincia, ormai da giorni, i dipendenti della provincia di Vibo Valentia sono saliti sul tetto dove è in corso la protesta. Ieri sera, in collegamento da Pistoia, via Skype, i dipendenti della provincia toscana, hanno espresso la loro solidarietà ai colleghi di Vibo.



Da cinque mesi i lavoratori non percepiscono lo stipendio ma il presidente della provincia, Andrea Niglia, intervenendo al Consiglio comunale aperto di Vibo sul 'caso Provincia' dello scorso lunedì, ha rassicurato i dipendenti sul pagamento celere di due mensilità arretrate, una disposta nei prossimi giorni grazie ai soldi della stessa istituzione e l'altra entro una decina di giorni.