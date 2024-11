In questi giorni i carabinieri della compagnia di Tropea unitamente ai Ris di Messina stanno setacciando, anche con il supporto di cani molecolari, l’area in località Montalto di Limbadi alla ricerca di eventuali tracce

Non si fermano le attività di ricerca di Maria Chindamo, l’imprenditrice di Laureana di Borrello scomparsa nel maggio 2016. Ieri e nella settimana scorsa i Carabinieri della Compagnia di Tropea, unitamente ai Carabinieri del Reparto investigazioni Scientifiche di Messina hanno posto in essere una serie di battute di ricerche in località Montalto di Limbadi. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i militari – coadiuvati dai cani molecolari della Polizia di Stato - hanno verificato la presenza di tracce sui terreni dell’area che potessero ulteriormente supportare le attività di ricerca finora svolte.

In questo senso, i Carabinieri sono stati coadiuvati dai mezzi meccanici dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia al fine di individuare eventuali ulteriori tracce anche nel sottosuolo dell’area in cui, nel 2016, è avvenuta la scomparsa di Maria Chindamo.

