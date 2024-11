Il 54enne è stato trovato in possesso di 58 dosi di droga nel corso di un controllo dei carabinieri insospettiti dal costante via vai dall'abitazione in cui stava scontando la condanna

I carabinieri della Stazione di Crotone hanno tratto in arresto un pregiudicato 54enne, già ai domiciliari per altra causa. I militari, avendo notato un via vai dall’abitazione dell’uomo, oltre al normale controllo circa la sua presenza in casa, hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo 58 dosi di eroina. L’arrestato è di nuovo ai domiciliari.

Un secondo arresto è stato poi effettuato ad Isola Capo Rizzuto dove un ventenne, che alla vista dei militari si era dato alla fuga per le vie cittadine, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marjuana divisa in dosi. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dove, oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento, sono stati trovati altri 33 grammi della stessa sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal pm di turno della procura di Crotone.