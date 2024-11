Arrestato un uomo mentre rubava in un locale a Tropea. In particolare, la proprietaria di un ristorante situato nel centro storico dopo aver notato degli ammanchi dalla cassa si è accorta che nottetempo uno sconosciuto si era introdotto nell’esercizio commerciale ed aveva sottratto il denaro nel fondocassa.

La donna ha quindi denunciato il furto ed immediatamente sono state avviate le indagini dal personale della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa del posto fisso di Tropea.

Dagli elementi raccolti i poliziotti sono riusciti a ricostruire altri 4 furti e tentati furti commessi dalla stessa persona. Gli agenti si sono quindi appostati fuori dal ristorante, ipotizzando che l’uomo, che con un raggiro era riuscito a munirsi di una copia delle chiavi di ingresso al locale, potesse tornare a colpire.

Durante la notte del 18 luglio scorso l’uomo è stato colto in flagranza nell’atto di derubare nuovamente all’interno del locale, pertanto è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. L’uomo, all’atto dell’arresto, è risultato in possesso del denaro asportato dal fondocassa ed inoltre indossava gli stessi indumenti che dalle registrazioni risultava aver utilizzato anche per commettere gli altri delitti. Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal procuratore Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato, e pertanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.