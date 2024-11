Gli apparecchi, nascosti all'interno di due esercizi commerciali, apparivano destinati all'acquisto di ricariche telefoniche e di beni on line e solo attraverso una combinazione di tasti si attivavano i giochi illegali.

COSENZA - 24 apparecchi da gioco e intrattenimento nascosti all'interno di due esercizi commerciali e di un circolo privato sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza. Si tratta dei cosiddetti ''totem'', postazioni telematiche collegate via internet alla rete telematica dell'Azienda dei Monopoli di Stato che gestisce i giochi tramite soggetti concessionari autorizzati. Gli apparecchi sequestrati sono risultati privi delle autorizzazioni previste quali la licenza di pubblica sicurezza, i certificati di conformità tecnica e il nulla osta di distribuzione dell'Azienda dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi apparivano destinati all'acquisto di ricariche telefoniche e di beni on line e solo attraverso una combinazione di tasti si attivavano i giochi illegali. Quando non c'erano giocatori i totem venivano mantenuti in modalità ''stand by'' e mostravano i loghi dei gestori telefonici e di siti di shopping on line. La totale illegalità degli apparecchi da gioco consentiva al titolare dell'attività di impostare le percentuali di ritorno delle giocate in vincite a proprio favore, assicurando così elevati introiti e bassissime erogazioni di vincite. Anche i minori potevano accedere alle slot illegali. I finanzieri hanno così segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tre persone che ora rischiano sanzioni complessive per oltre 500mila euro, oltre alla confisca delle apparecchiature di gioco illegale.