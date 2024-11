Diverse pattuglie della polizia stanno setacciando viale Isonzo, sede anche della comunità rom

Sono in corso a Catanzaro attività di controllo da parte delle forze dell'ordine in viale Isonzo. Diverse pattuglie della polizia stanno setacciando il quartiere, sede della comunità rom. In particolare, sono state predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.