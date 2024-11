L’attività ha permesso di effettuare ben undici denunce per reati vari tra cui cinque per furto di energia elettrica, 1 per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con contestuale sequestro di alcune piante di marijuana nonché altri casi di evasione e ricettazione

COSENZA - I Carabinieri della Compagnia di Cosenza, alle prime ore del mattino di oggi, hanno dato esecuzione ad un servizio coordinato a largo raggio con l’ausilio di personale del GOC di Vibo Valentia con squadra cacciatori e unità cinofile con decine di perquisizioni effettuate soprattutto nella zona di questa via degli stadi e via Popilia. L’attività ha permesso di effettuare ben 11 denunce per reati vari tra cui 5 per furto di energia elettrica commesso con allaccio abusivo ai rispettivi contatori, 1 per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con contestuale sequestro di alcune piante di marijuana nonché altri casi di evasione e ricettazione. A seguito delle perquisizioni sono state inoltre rinvenute numerose targhe risultate oggetto furto e una pistola Smith&Wesson calibro 357 Magnum con matricola abrasa e relativo munizionamento blindato. L'arma si trovava nascosta in locali comuni. Il tutto è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti per la successiva verifica balistica e distruzione. 5 soggetti sono invece stati segnalati per uso personale di sostanza stupefacente.