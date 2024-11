Due distinte operazioni dei militari del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno portato alla carcerazione di 3 soggetti trovati in possesso di marijuana

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno arrestato nel corso di due distinte operazioni tre persone responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato arrestato un 57enne, M.A., con vari precedenti di polizia e sequestrati 12 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico. L'uomo è stato posto ai domiciliari. I carabinieri hanno poi arrestato anche A.C., 25 anni, e R.D., 28 anni, che, nel corso di un controllo veicolare, sono stati trovati in possesso di 17 involucri termosigillati contenenti 16 grammi di marijuana. I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato.