I Carabinieri di Catanzaro ieri mattina hanno effettuato un controllo antidroga presso l'Istituto professionale Ferraris. Grazie ai cani antidroga i militari hanno individuato un 19enne con pochi grammi di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, ieri mattina, nell’ambito degli interventi finalizzati a contrastare lo spaccio e il consumo di droghe fra gli adolescenti, nei luoghi di aggregazione all'interno degli istituti scolastici, hanno effettato un controllo antidroga all’interno dell’Istituto Professionale G. Ferraris di Via Conti di Loritello, 17, nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. I militari dell’Arma, utilizzando cani antidroga, sono entrati a sorpresa nelle classi e, con grande sorpresa degli studenti, hanno ispezionato scrupolosamente i banchi e gli zaini dei ragazzi.



L'attività ha portato alla segnalazione di giovane studente 19enne alla Prefettura di poiché trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente pochi grammi di marijuana.



L'ispezione è stata condotta, in accordo con la direzione scolastica, dai Carabinieri della Stazione di CZ-Santa Maria e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Catanzaro, coadiuvati da un’unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.