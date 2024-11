Gli agenti al comando di Giacomo Cimarrusti hanno accompagnato le donne all'ufficio immigrazione della questura per verificare la regolarità dei documenti

Una serie di attività di controllo finalizzate al contenimento del fenomeno della prostituzione, dilagato ormai a macchia d'olio nell'area della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, è stata condotta questa mattina dagli uomini del commissariato di polizia del quartiere marinaro e dalla squadra volante.

Le pattuglie hanno raggiunto la zona in mattinata e hanno fermato tre donne nigeriane, tutte maggiorenni, accompagnandole all'ufficio immigrazione per effettuare verifiche sulla regolarità dei documenti. Il problema è molto sentito dai residenti del quartiere considerata l'alta concentrazione di extracomunitarie nei pressi della stazione ferroviaria. Ora spetterà agli uffici immigrazione della questura di Catanzaro verificare la regolarità della presenza sul territorio nazionale ed eventualmente disporre il foglio di via obbligatorio.

Luana Costa