Fermati tre cittadini stranieri su cui pendava un provvedimento di espulsione e due giovani, uno dei quali è stato trovato in possesso di marijuana già suddivisa in dosi

Nell'ambito di un servizio, a cui ha partecipato personale del nucleo operativo e radiomobile e delle diverse stazioni dipendenti, volto a prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti e violazioni del codice della strada, i Carabinieri di Catanzaro hanno denunciato cinque persone e recuperato circa 18 grammi di marijuana.

Nello specifico, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria un cittadino ucraino e due gambiani che si trovavano in città nonostante i provvedimenti di espulsione o di divieto di ritorno a loro carico, ed un giovane, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di circa 17 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi e di 125 euro in contanti.

A Gimigliano, invece, i militari della locale stazione hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter risultato rubato. Peraltro l'uomo non aveva mai conseguito la patente di guida. E' stato pertanto denunciato per ricettazione e guida senza patente. Numerose anche le sanzioni al codice della strada elevate nel corso del servizio e diverse le segnalazioni alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.